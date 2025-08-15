²Î¼ê¤Î¿¹¸ýÇî»Ò¡Ê57¡Ë¤¬¡¢¡Ö¸ÄÀ­Åª¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÃåÊª¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿°áÁõ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÅ·½÷¡×¤Ê¿¹¸ýÇî»Ò¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿åÃå»Ñ¤ä¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤´¤á¤ó¤¢¤½¤Ð¤»¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤­¤¿¿¹¸ý¡£8·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·¥ê¡¼¥º¡¢¸«¤Æ¡ª¸«¤Æ¡ª¡ØAnison Days¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÃå¤¿°áÁõ¡¢ÏÂ¤È¥í