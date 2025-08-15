コスプレーヤー火将（かしょう）ロシエルが15日、インスタグラムを更新。所属事務所を退所したことを報告した。火将は「この度、私、火将ロシエルは、ジャストプロとの契約期間満了に伴い、本日をもって退所することをご報告いたします」と伝え、「これまで支えてくださった関係者の皆さま、そして応援してくれたファンの皆さまに心から感謝しています」とつづった。今後については「個人事務所で活動してまいります」とし、個人事