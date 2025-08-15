「大っ嫌い」という言葉とは裏腹の思いを指先で伝え合った愛実（木村文乃）とカヲル（ラウール）。相手の人生にとって邪魔にしかならないその気持ちを断ち切るため、2人は“お別れ遠足”に出かける。 参考：木村文乃＆ラウール、『愛の、がっこう。』に“手応え”「愛の原点みたいなものがある」 事前に発表されていた通り、全体尺45分のうち42分が愛実とカヲルの2人だけのシーンという異例のエピソ