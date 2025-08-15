º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú´ÊÃ±¥²¥­¥¦¥ÞBBQ¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡Û¡Ö°«¤Á¤ã¤ó¤¬ÈþÌ£¤¤¤È»×¤¦¤Þ¤Ç¡×R¢©A 2016 WR¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¥ã¥ë¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£﻿﻿Åê¹Æ¼Ô¤Î¥·¥ã¥ë¤µ¤ó¤¬¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡Ö¹á·°¡×¤ò¥Ð¡¼¥Ù¥­¥å¡¼Ì£¤Ë¾Æ¤­¤Þ¤¹¡£¹á·°¤Ï2ÂÞ»È¤¦¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤º¤Ï¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É½¤ÈÎ¢¤Ë3²ó¤º¤ÄÆþ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼¡¤Ë¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤­¤Ê¤¬¤é¡¢±ö¤ò°ì¼þ