2026年に公開される木村拓哉主演映画『教場III（仮）』のスーパーティザー映像とチラシビジュアルが公開された。 参考：木村拓哉が再び風間公親に映画『教場』2026年公開へ 警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹による新感覚警察ミステリー小説『教場』シリーズ（小学館）。未来の警察官を育成する警察学校＝「教場」で繰り広げられる、冷酷無比な鬼教官・風間公親と、様々な想いを抱い