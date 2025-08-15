今年は、世界中を戦禍に巻き込んだ第二次世界大戦が終わって80年になります。しかし当時を知る人は、もうかなりのご高齢。ママたちが子どもだったころは、祖父母や親戚などから戦時中の話を聞く機会があったかもしれませんが、今の子どもたちは直接話を聞ける場面はかなり少なくなっているのではないでしょうか。ママスタコミュニティにこんな投稿がありました。『日本は原爆や空襲があったけれど、だんだん生の声は聞けなくなっち