新潟県糸魚川市能生(のう)にある、全国の相撲少年が集まる寮〈かにや旅館〉。そこが実質、相撲部屋となり、第75代横綱・大の里をはじめとして、続々と未来のスター力士を輩出している。〈かにや旅館〉はほかと何が違うのか? 『大の里を育てた〈かにや旅館〉物語』を上梓したスポーツライターの小林信也氏に、当地での感動の子育て、力士育成の物語を聞いた。 【画像】大の里を育てた〈かにや旅館〉物語 夫婦が