¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¢¤·¤«¤â¾ì½ê¤Ï»Å»ö¤ÇË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¹á¹Á¡½¡½¡£¹á¹Á¤ÎÀ¾¶åÎ¶ºÛÈ½Ë¡±¡¡ÊºÛÈ½½ê¡Ë¤Ç8·î13Æü¡¢¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖONE N¡Ç ONLY¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¾åÂ¼¸¬¿®¡Ê26¡Ë¤ËÈ³¶â1Ëü5,000¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó28Ëü±ß¡Ë¤ÎÍ­ºáÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£7·î30Æü¤È31Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢¸¡»¡Â¦¤ÈÊÛ¸îÂ¦¤Î¼çÄ¥¤¬¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¾åÂ¼Èï¹ðÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¸½ºß¤ÏÂÎ½Å¤¬¤«¤Ê¤êÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë°ÛÀ­¤È¤·¤Æ