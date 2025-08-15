英語と日本語を自在に操る革新的ラッパーMIYACHIが、日本のラップシーンに対する痛烈なメッセージソングとなる新曲「HERO」をリリースした。今作は、創設者にNasも名を連ねる米ヒップホップレーベルMass Appealからのリリースで、初の日本人アーティストのリリースとしても話題を呼んでいる。ヒップホップの発祥地ニューヨークで生まれ育ったMIYACHIは、新曲「HERO」を通じて平和な環境で育ちながら、ギャングスタを演じる日本のラ