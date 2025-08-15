【ドラマ「Fallout」シーズン2】 12月 放送予定 Amazonの動画配信サービス「Prime Video」にて12月に放送が予定されている実写ドラマ「Fallout（フォールアウト）」シーズン2の新ビジュアルが公開された。 ドラマ「フォールアウト」は、ロールプレイングゲーム「Fallout」シリーズを原作とした作品。今回公開されたのはシーズン2の放