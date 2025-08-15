◆米大リーグオリオールズ５―３マリナーズ（１４日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・マリナーズ戦に先発。５回１／３を３安打１失点と好投し、日本人ルーキーでは昨年の今永昇太（カブス）に次いで史上１０人目となる１０勝目をマークした。巨人から移籍した選手としては２０１０年の高橋尚成（メッツ）以来２人目の快挙となった。