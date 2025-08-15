◆第７３回中京記念・Ｇ３（８月１７日、中京競馬場・芝１６００メートル）出走馬１２頭の枠順が、８月１５日午前に決定した。昨年のマイルＣＳ２着以来の休み明けとなるエルトンバローズ（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）は３枠３番に決まった。鞍上は今回が初コンビとなる川田将雅騎手。復帰戦を勝利で飾り、秋につなげたい。東京新聞杯を勝ったウォーターリヒト（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォ