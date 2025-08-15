»¥ËÚµ­Ç°¤Î¹¶Î¬POINT ¡Úµ³¼ê¡ÛÀîÅÄ¡¢¥ë¥áー¥ë¡¢´äÅÄ¹¯µ³¼ê¤¬¹¥Ä´ ÀîÅÄµ³¼ê¡Î2¡¦1¡¦0¡¦2¡Ï¤ÇÏ¢ÂÐÎ¨60¡ó¤Î¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ìー¥¸¡£ ¥ë¥áー¥ëµ³¼ê¡Î1¡¦1¡¦2¡¦5¡Ï¡¢´äÅÄ¹¯µ³¼ê¡Î1¡¦1¡¦1¡¦4¡Ï¤Î°Ê¾å£³µ³¼ê¤¬Ê£¿ô¤ÎÏ¢ÂÐÇÏ¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¡£ °ìÊý¡¢Â¾¤Î½Å¾Þ¤Ç¤Ï³èÌö¤¬Â¿¤¤ÉðË­µ³¼ê¤Ï①②¿Íµ¤£²Æ¬¤ò´Þ¤à£³Æ¬¤Ëµ³¾è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢⑩⑥⑤Ãå¤ÈÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£ »¥ËÚµ­Ç°²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿