Image: FreshService 季節は夏まっさかりで、旅がたのしいシーズン到来。今回は、旅の快適さにフォーカスしたシリーズをピックアップしてみました。旅を非日常ではなく日常に Image: FreshService 「EXPEDITION COMFORT SHELL w/ Pillowdy」24,200円（税込）、「EXPEDITION COMFORT PANTS」19,800（税込） ピッ