お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が、14日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。大物歌手から登山に誘われたエピソードを披露した。番組MCの女優・飯島直子とは、互いに親交のある歌手・工藤静香のコンサートで初めて会ったという2人。その工藤の話題になり、飯島は「しーちゃんもキャンプ大好きじゃん。しーちゃんは結構家族でキャンプに行ったりするんだよ」と告白。イモトは「