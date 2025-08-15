「しなくてもいい戦争をしている」。陸軍の腕利きパイロットだった兄は２人きりになると、よくそう口にしていた。２５歳で戦死した兄を慕い続けた大阪府藤井寺市の伊勢村輝道さん（９４）は１５日の全国戦没者追悼式に初めて参列し、「兄貴の分まで生きたぞ」と報告する。（阿部健）９４歳で初の追悼式…「兄貴の分まで生きたぞ」と報告１２歳上の兄、輝夫さんは、大阪府八尾市の大正飛行場（現・八尾空港）の部隊などに所属し