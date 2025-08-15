◎全国の天気北日本は天気が回復して、次第に晴れ間が広がるでしょう。新潟も夕方には雨がやみそうです。関東から西日本は広く晴れますが、所々で雨が降りそうです。内陸、山沿いを中心に激しい雷雨になる所もあるでしょう。特に山・川のレジャーは天気の急変にお気をつけください。川では自分がいる場所で降っていなくても、上流で大雨が降ると急に水位が上昇するおそれがあります。雨雲レーダーなどで、周囲の天気も確認するよう