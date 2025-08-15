ＢｕｙＳｅｌｌＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓは大幅続伸し、ストップ高の水準となる前営業日比５０１円高の３３３５円に買われた。同社は１４日の取引終了後、２５年１２月期第２四半期累計（１～６月）の連結決算にあわせて、通期業績予想を見直した。最終利益予想はこれまでの３７億９０００万円から４９億円（前期比２．０倍）に引き上げた。売上高は据え置いている。更に期末一括配当予想は５円増額の２５円にすると発表