人間魚雷に乗せられる者もいれば、サイパンで玉砕したり、共産軍の理不尽な裁判で銃殺される者もいる。戦争は容赦なく男の命を奪うが、奪われた女性側もまた深い悲しみを味わう。最愛の人を奪われるも、強く生きた女性たちの証言に迫る。※本稿は、朝日新聞社編『女たちの太平洋戦争』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。兄に会うため広島に行くもすでに人間魚雷に乗った後だった〈石川県加賀市〉宮下節子（家事・62