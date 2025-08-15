タレントの辻希美さんと俳優の杉浦太陽さん夫妻が2025年8月14日、第5子の名前を公表した。「家族みんなが納得する名前が良かったので」辻さんは3月に第5子の妊娠を発表し、8月8日に5人目となる次女を出産した。14日の投稿では、白いレース付きのヘアバンドをつけた次女に、淡い黄色の柄が入った命名書を添えた写真を公開。「命名我が家の次女の名前が決まりました5人目次女の名前は...夢空（ゆめあ）に決まりました」と報告し