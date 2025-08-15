横浜FMは慶應義塾大学の田中雄大が2026年の加入選手として内定したと発表横浜F・マリノスは、慶應義塾大学のMF田中雄大が2026年の加入選手として内定し、今季の日本サッカー協会（JFA）・Jリーグ特別指定選手として承認されたことを発表した。これで、Jリーグで通算5人目の「田中雄大」が生まれることになった。初めてJリーグに登録された「田中雄大」は、1988年生まれで野洲高校から関西大学を経て2011年に川崎フロンターレに