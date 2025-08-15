ＣＹＢＥＲＤＹＮＥは商い伴って急動意している。１４日取引終了後に４～６月期連結決算を発表。売上高は前年同期比１３．４％減の１０億円となった一方、純利益が２億５１００万円と前年同期（１１００万円）から急増しており、これを好感した買いを呼び込んでいる。 欧州で製品レンタルが伸びたものの、米国での医療サービス売り上げの増加があった前年同期と比べ減収に。研究開発費などの計上によって営業利