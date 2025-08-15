脂質異常症とは、脂質の中でも特に悪玉コレステロールや中性脂肪が多い状態を指します。 コレステロールや中性脂肪は、本来であれば身体の健康に欠かせない重要な物質です。 しかし、多すぎると動脈硬化を引き起こすなどの悪影響を及ぼす可能性があり、脂質異常症は決して軽視できない病気です。 今回は、脂質異常症の予防法・注意点について詳しく解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「脂質異常症」の原