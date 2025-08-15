【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■豪華スペシャルゲストたちがサプライズ出演！ TBSで毎週金曜夜に放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。8月15日19時からの2時間スペシャルは、新企画「それアドリブでやらせて下さい」を届ける。 今回Snow Manが挑戦するのは、9人全員が主演のオリジナル学園ドラマ『SOOKIES』。不良生徒たちが甲子園を目指す青春ストーリーだが、番組が用意した台本はところどころ