9人組グループ・Snow Manが出演する15日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャル（後7：00）は、新企画「それアドリブでやらせて下さい」を届ける。【番組カット】かっこよすぎ…学ラン姿のSnow Man今回Snow Manが挑戦するのは、9人全員が主演のオリジナル学園ドラマ『SOOKIES』。不良生徒たちが甲子園を目指す青春ストーリーだが、番組が用意した台本はところどころ空白でスカスカの状態…。