ビジュアル系2.5次元歌い手グループ・騎士X - Knight X -が13日、東京・日本武道館で新体制初のワンマンライブ『騎士X - Knight X - 1st ONE MAN LIVE 2025 in 日本武道館』を開催した。5月にタケヤキ翔を迎え、グループ名を騎士A - Knight A -から改名して臨んだ初の大舞台。昼夜2公演のうち、夜公演"Knight"では、4人が新章の幕開けを鮮やかに描いた。【ライブ写真】タケヤキ翔＆ばぁうなどステージ上でのペアショット