スターバックス コーヒー ジャパンは、18日から暑さが続くこの季節にもぴったりま「涼み 抹茶 ムース ティー」を発売する。ほろ苦く香り豊かな抹茶と、ふんわり甘いホワイトモカフレーバームースを重ねた、真夏に涼を感じられる一杯だ。【2025年スタバ新作まとめ】限定フラペやグッズまで最新情報商品は、抹茶の豊かな香りとうまみが際立つ本格ティーに、ふんわりと軽やかな口あたりのホワイトモカフレーバームースを重ねた、