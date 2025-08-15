歌手KIMJUNSU（キム・ジュンス）の魅力的な声を、視覚的かつ空間的に体感できる没入型メディア展示「VOICE : COLOR OF SOUND」が、8月20日〜28日までの9日間、東急プラザ原宿「ハラカド」4階イベントスペースにて日本初開催される。【写真】ジュンス＆ジェジュンの2SHOT日替わりVR上映や衣装展示、参加型メッセージウォール、限定グッズ販売など、ファン必見のコンテンツが揃い、注目を集めている。今回の展示では、アーティスト・