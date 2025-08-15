【MLB】エンゼルス 6-5 ドジャース（8月13日・日本時間14日／アナハイム）【映像】中継が一瞬捉えた塁上で大谷がネトに“抱きつく”様子8月13日（日本時間14日）、エンゼル・スタジアムで行われたエンゼルス対ドジャースの一戦に、ドジャースの大谷翔平投手が「1番・投手兼DH」で先発出場。エンゼルス時代の元チームメート、ザック・ネト内野手と塁上でじゃれ合う一幕が話題となっている。4回表、1死一、二塁の場面だった。ベ