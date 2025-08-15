ゆっきゅんの連載「ゆっきゅんのあんたがDIVA」。アーティスト／INIの許 豊凡さんを迎えての対談をお届けします。DIVAから私たちがいただく力♪ゆっきゅん：お会いできてうれしいです！ この連載に来てくれたということで、やっぱりDIVAのことから聞きたいです。好きなDIVAはいますか？許豊凡：女性歌手の楽曲は昔から聴いてきました。中学時代はレディー・ガガさんとか。ゆっきゅん：世代が近いからわかります！ 直撃世代ですよね