½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡£ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤Î¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¤¡¢Èá»´¤ÊÀïÁè¤Îµ­²±¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤°¡Ö¸ì¤êÉô¡×¤Î¸º¾¯¤¬²ÝÂê¤À¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î»þÅÀ¤ÇÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï85ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¹­Åç¡¦Ä¹ºê¤Ç¤ÎÈïÇú¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ïº£Ç¯3·îËö¤Î»þÅÀ¤Ç86¡¦13ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç·×¿Í¿ô¤Ï½é¤á¤Æ10Ëü¿Í¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£Çö¤ì¤æ¤¯µ­²±¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤´¤¦¤È¡¢º£²Æ¤ÏÀïÁè¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¤Î¸ø³«¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÀï¥á¥ê¡Ù»£