º£Æü¡Ê15Æü¡ËÌ¤ÌÀ¡¢·§ËÜ»ÔËÌ¶è¤Î¥¢¥Ñー¥È¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·§ËÜ»ÔËÌ¶è ¥¢¥Ñー¥È¤Ç²Ð»ö¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ60ÂåÃËÀ­¤Î½»¿Í¤ÈÏ¢Íí¤È¤ì¤º µ­¼Ô¡Ö¶¦Æ±½»Âð¤È¤ß¤é¤ì¤ë·úÊª¤«¤éÇò¤¤±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× 15Æü¸áÁ°3»þ40Ê¬¤´¤í¡¢·§ËÜ»ÔËÌ¶è¹âÊ¿2ÃúÌÜ¤Ç¡Ö·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¾ÃËÉ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢²Ð¤ÏÌó1»þ