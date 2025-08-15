「世界人型ロボットスポーツ大会」の1500メートル走に出場したロボット＝15日、北京（共同）【北京共同】中国北京市で15日、「世界人型ロボットスポーツ大会」が行われた。北京市政府が「世界初」とうたう大会には日本を含む16カ国の計約280チームが参加。17日までの日程で、陸上競技や球技など各種目で熱戦を繰り広げる。競技は1500メートル走やサッカー、武術など約25種目に上る。5対5のサッカーでロボットがゴールネットを