【ボルティモア（米メリーランド州）＝平沢祐】米大リーグは１４日、各地で行われ、オリオールズの菅野はマリナーズ戦に先発し、５回１／３を３安打１失点と好投して１０勝目（５敗）を挙げ、メジャー１年目で２桁勝利をマークした。スコアは５―３だった。「全球種を効果的に使えた」ローテーションを守ってきた証しを手にした。オリオールズの菅野が２桁勝利を達成。節目の１勝を「あくまで通過点ではあるけれど、素直にうれ