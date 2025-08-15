番組では『街に遺る八〇年の記憶』と題し日常の風景に今なお残る“戦争の爪痕”を巡ります。今回訪れたのは東京・市ヶ谷にある防衛省。その地下には、旧日本軍の中枢機関である”大本営”の防空壕が今も眠っています。終戦間際に刻まれた記憶を、直川貴博キャスターが取材しました。直川貴博キャスター「市ケ谷駅近くにやってきました。こちらは江戸城の外堀の一部なんだそうです。穏やかないつもの日常が流れています」オフィスビ