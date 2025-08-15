13日午後10時15分ごろ、佐賀県唐津市松南町のJR東唐津駅で、福岡空港発西唐津行きの普通列車（ワンマン）が所定位置より約30メートル手前で停車し、最後尾車両のドア2ケ所がホームに達しないまま開くトラブルがあった。JR九州によると、乗客6人がホームにかかっているドアから降車し、けが人はなかった。列車は6両編成だったが運転士が誤って3両編成の位置に停車したという。列車には約19分の遅れが生じ、このほか上り普通列車