º´²ì»ÔÀîÉûÄ®¾®¡¹¿¹¤Ç11Æü¤ËÁ´¾Æ¤·¤¿·Ú¾èÍÑ¼ÖÆâ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º´²ìÆî½ð¤Ï14Æü¡¢Æ±»Ô¤Î70ÂåÃËÀ­¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£