»³·Á¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ß¤Ã¤¿±«¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏÈ×¤Î´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤äÁý¿å¤·¤Æ¤¤¤ë²ÏÀî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££±£µÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¢ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡Ú²èÁü¡Ûº£¸å¤Î»³·Á¡¦Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤ ¡Îµ¤¾Ý³µ¶·¡ÏÄãµ¤°µ¤¬ËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤òÅìËÌÅì¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìËÌÃÏÊý¤Ï¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤¬ÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³