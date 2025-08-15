東北日本海側南部では、低気圧や暖かく湿った空気の影響により大雨となる所があるでしょう。１５日昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、１５日夕方にかけて、落雷や突風、ひょうに注意してください。 【画像】今後の東北・全国の天気 ［気象概況］低気圧が北海道付近を東北東へ進んでいます。東北地方は、気圧の谷が通過しています。低気圧に向かって、暖かく湿った空気が流れ込