¢¡Âè£¶£±²ó»¥ËÚµ­Ç°¡¦£Ç£²¡Ê£¸·î£±£·Æü¡¢»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á£¸·î£±£µÆü¡¢»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ìºòÇ¯¤Îºù²Ö¾ÞÇÏ¡¦¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¡ÊÌÆ£´ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¹ñ»Þ±ÉÄ´¶µ»Õ¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤Ï¡¢ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿È¡´Û¶¥ÇÏ¾ì¤«¤é£±£´Æü¤Ë»¥ËÚ¤Ø°ÜÆ°¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¤Ï·Ú¤¤±¿Æ°¤Ç´À¤òÎ®¤·Ä´À°¤·¤¿¡£ÅÄÂ¼½õ¼ê¤Ï¡ÖÂÎ½Å¤â¾¯¤·¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¥¤¥ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¾è¤Ã¤¿¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Áá¤¯Ï¢¤ì¤Æ¤­¤ÆÎÉ¤«