１５日のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」第１００回で、ヒロイン・のぶ（今田美桜）の妹の蘭子（河合優実）が、元軍人でどこかニヒルな八木（妻夫木聡）と出会うシーンが放送された。ＳＮＳでは「何か展開ありそう」などと新たな関心を呼んでいる。のぶは漫画家として苦闘が続く夫・嵩（北村匠海）を支えるため、八木が営む雑貨店でこっそりアルバイトをしている。そこに?偵察?がてら蘭子が訪れた。「姉がお世話に…」と決ま