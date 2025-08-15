◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル）＝８月１５日、札幌競馬場前走の大阪杯で５着だったホウビスケッツ（牡５歳、美浦・奥村武調教師、父マインドユアビスケッツ）は、この日の朝も馬場で軽く調整。５月末からみっちりと乗り込まれてきただけに、馬体もしっかりと仕上がり落ち着きも十分。状態は万全と言っていい。中尾助手も「長く調整できたので逆算しやすかったです。かなりいいですよ