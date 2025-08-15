昨夏のパリ五輪総合馬術団体で銅メダルに輝いた日本代表「初老ジャパン」の大岩義明（４９）（nittoh）らメンバーが今年１月、偉大な先人にメダル獲得を報告するため、太平洋戦争末期の激戦地だった硫黄島（東京都小笠原村）を訪れた。１９３２年ロサンゼルス五輪の障害飛越で金メダルに輝いた西竹一（たけいち）氏が、４５年３月に戦死した地。終戦から８０年を前に今月、読売新聞の取材に応じた大岩は、「平和があってこそ馬術