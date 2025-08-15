Netflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ÖSAKAMOTO DAYS¡×¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤ÏNetflix¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°33°Ì¤òµ­Ï¿¤·¡¢ÆüËÜÈ¯¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆÈ¾´ü¤´¤È¤Î»ëÄ°¿ô¤ÇºÇ¤â¸«¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê²èÁü¡§Netflix¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛNetflix¤Ç25Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë2400Ëü¥Ó¥å¡¼¤òµ­Ï¿¤·¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ï¥³¥ì¤À¡ªNetflix¡¢Amazon ¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¢Hulu¤Ê¤É¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥ÈÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£»þÎ®¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ö²¿¤ò¸«¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö