Åìµþ»þ´Ö10:24¸½ºß Åìµþ¶âÀèÊªJUN 26·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë 1¥°¥é¥à¡á15962.00¡Ê+15.00+0.09%¡Ë £Î£Ù¶âÀèÊªDEC 25·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥ª¥ó¥¹¡á3381.90¡Ê-1.30-0.04%¡Ë ¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì NY»Ô¾ì¤ÏPPI¤Î¶¯¤µ¤â¤¢¤êÈ¿Íî¡¢Åìµþ¶â¤Ï±ß¹â°ìÉþ¤ÈÁê»¦