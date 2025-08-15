Googleがオープンモデル「Gemma 3 270M」を2025年8月14日(木)にリリースしました。Gemma 3 270Mは2億7000万パラメーターという比較的小型なモデルながら高い性能を備えています。Introducing Gemma 3 270M: The compact model for hyper-efficient AI - Google Developers Bloghttps://developers.googleblog.com/en/introducing-gemma-3-270m/Introducing Gemma 3 270M! 🚀 It sets a new standard for instruction-follow