女優奈緒（30）が、14日放送のTBS系特番「戦後80年特別番組なぜ君は戦争に？綾瀬はるか×news23」（午後10時）に出演。「特攻隊」をめぐる取材を通じ、戦争に思いをはせた。奈緒は、終戦を知らずに飛び立った「最後の特攻隊」の1人、大木正夫さんの関係者を取材。少年航空兵を養成する機関「予科練」の同期で大木さんの親友、神馬文男さんに話を聞くシーンがあった。予科練の訓練は厳しく「連帯責任」や「自己犠牲」の精神を植