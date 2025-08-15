横浜F・マリノスは15日、慶應義塾大MF田中雄大(22)が来季から加入することが内定したと発表した。あわせてJFA・Jリーグ特別指定選手として申請した結果、日本サッカー協会(JFA)から認定されたといい、選手登録が完了し次第、Jリーグ公式戦に出場することができる。三菱養和SCユース出身の田中は昨季の関東大学リーグ2部ベストイレブンに輝いたボランチ。今季からは慶應義塾大でキャプテンを務めており、4年ぶりに1部復帰を果た