スペイン人FWデウロフェウが大怪我からの復帰を目指すスペイン1部FCバルセロナの下部組織からトップチームに昇格し、スペイン代表にも選出されたスペイン人FWジェラール・デウロフェウは、2025年1月16日にイタリア1部ウディネーゼとの契約を解除してから、所属クラブがない状況になっている。負傷に苦しめられている2年半、プレーすることができていないアタッカーは、復帰をあきらめていないようだ。スペイン紙「マルカ」が報じ