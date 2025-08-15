米スポーツサイトのアスレチックは１４日（日本時間１５日）に「ディバースとの契約が終わった今、そのお金はどこへ行くのか？」という見出しで、資金の再投資が可能になったレッドソックスの今後を検証した。生え抜きのラファエル・ディバース内野手（２８）をジャイアンツへ電撃トレードし、「レッドソックスは８年間で２億３２００万ドル（約３４２億円）を節約した。１か月半後、レッドソックスはアンソニーと８年１億３０